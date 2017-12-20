 G.Saray'da Eder, seçim gerçeklerini anlatacak – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    G.Saray'da Eder, seçim gerçeklerini anlatacak

    G.Saray'da Eder, seçim gerçeklerini anlatacak

    Galatasaray camiasının güçlü ismi ve genel kurulların kilit adamı camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve hem tüzük, hem üyelik yapısı hem de idari çalışmalar hakkında bilgiler vermek için Cumartesi günü basın mensuplarıyla buluşacak.

    Galatasaray Proje Üretim Grubu'nun davetlisi olarak Elit World Europe Otel'de sabah 10.30'daki buluşmada genel kurul üyeleri ile basın mensupları da yer alacak.

    Galatasaray için önemli bir olağanüstü genel kurul öncesinde düzenlenecek olan organizasyona, Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı konuşmacı olarak katılacak. Galatasaray Kulübü'nde önemli bir isim olan Sicil Kurulu Başkanı Eder, sarı-kırmızılı külübün tarihi, camiada yaşanan olaylar, tüzük, üyelik yapısı ve kendi döneminde yapılan tüm idari çalışmalara dair birçok konuda açıklamalarda bulunacak.

    ALİ FATİNOĞLU: "AMACIMIZ GALATASARAYLILARI DOĞRU BİLGİLENDİRMEK"
    Galatasaray Proje Üretim Grubu Başkanı Ali Fatinoğlu, olağanüstü seçim sürecine girilen şu dönemde bu toplantının amacı için; "Galatasaray ile ilgili gerçek olmayan, hayali pek çok bilgi sosyal medyada suni algı yaratıyor. Gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak için, Kulübümüz içinde üyelikler, tüzük ve bunların yansımaları ile ilgili gerçek ve net verileri almak için, camiamızın son derece önemli ismi olan ve sicil kurulunun başındaki Sayın Serdar Eder'i davet ederek, doğru ve gerçek bilgiye ulaşımı, proje üretim grubu olarak sağlamak istedik" şeklinde konuştu.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:08
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