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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren İngiltere devi Manchester City ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid, dev hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. K-League Stars galibiyetiyle moral bulan Manchester ekibi ile son maçında Manchester United'a mağlup olan Atletico Madrid'in mücadelesi öncesinde futbolseverler "Man. City - Atl. Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte canlı yayın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 08:51
Manchester City-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Atletico Madrid maçı canlı anlatım linki!

2026-2027 sezonu öncesi kulüp hazırlık maçlarında futbol dünyasının iki dev kulübü karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City, İspanya La Liga'nın güçlü ekibi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Hazırlık döneminin son virajına giren iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Futbolseverler arama motorlarında "Manchester City - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını araştırıyor.

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Atletico Madrid arasındaki dev hazırlık mücadelesi 9 Ağustos 2026 Pazar (bugün) TSİ 14.00'te başlayacak.

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Türkiye'de resmi bir televizyon yayıncısı bulunmuyor.

COMMUNITY SHIELD ÖNCESİ SON PROVA

Manchester City, Atletico Madrid ile oynayacağı bu kritik mücadele ile yeni sezon öncesi hazırlık dönemi maç takvimini tamamlayacak. İngiliz ekibi, bu karşılaşmanın ardından 16 Ağustos'ta Arsenal ile karşı karşıya geleceği Community Shield finaline odaklanacak.

TAKIMLARIN HAZIRLIK DÖNEMİ PERFORMANSLARI

Manchester City

Yeni sezon hazırlıklarına Ağustos başında Inter Milan ile 1-1 berabere kalarak başlayan Manchester ekibi, penaltı atışlarında rakibine 3-1 mağlup oldu. Ardından teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki ilk galibiyetini 5 Ağustos'ta K-League Stars'ı 3-1 yenerek elde etti.

Atletico Madrid

İspanyol temsilcisi ise oynadığı son hazırlık karşılaşmasında İngiliz devi Manchester United'a 2-1'lik skorla mağlup olarak sahadan ayrıldı.

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