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Haberler Futbol TV Plus'ta spor heyecanı

TV Plus'ta spor heyecanı

Yeni sezon heyecanı TV Plus’ta yaşanıyor. TV Plus’ta; S Sport ile La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, UFC ve MotoGP, Tabii Spor ile seçili Şampiyonlar Ligi ve FA Cup karşılaşmaları, Eurosport ile de tenis ve bisiklet yayınları ekranlara gelecek. Platformun ‘Geri Al-İzle’ özelliği sayesinde canlı yayınlar 7 güne kadar geriye alınabiliyor. ‘Kaydet-İzle’ özelliği ile de izleyiciler, canlı yayınları diledikleri zaman ve diledikleri yerden takip edebiliyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
TV Plus'ta spor heyecanı
Yeni sezon heyecanı TV Plus'ta yaşanıyor. TV Plus'ta; S Sport ile La Liga, Serie A, NBA, EuroLeague, UFC ve MotoGP, Tabii Spor ile seçili Şampiyonlar Ligi ve FA Cup karşılaşmaları, Eurosport ile de tenis ve bisiklet yayınları ekranlara gelecek. Platformun 'Geri Al-İzle' özelliği sayesinde canlı yayınlar 7 güne kadar geriye alınabiliyor. 'Kaydet-İzle' özelliği ile de izleyiciler, canlı yayınları diledikleri zaman ve diledikleri yerden takip edebiliyor.
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