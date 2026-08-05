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Ukrayna Premier Lig’de 2025-2026 sezonunun en iyi hocası seçilen Arda Turan, “Ne futbol sahasındaki bir zafer ne de bir yenilgi, insanların yüzlerindeki gülümseme kadar değerli değil” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
En iyisi

UKRAYNA Premier Lig'de 2026- 2027 sezonu başlarken, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, 2025-2026 sezonundaki şampiyonluk sonrası yılın teknik direktörü seçildi.

Shakhtar Donetsk'in açılış haftasında Kudrivka'yı 5-1 mağlup ettiği maç öncesi ödülünü alan başarılı çalıştırıcı, ayakta alkışlandı. Sezona farklı bir zaferle başlayan Arda Turan'lı Shakhtar, oynadığı futbolla da göz doldurdu. 39 yaşındaki teknik adam maç sonunda yaptığı açıklamalarla da büyük beğeni topladı.

FUTBOL EĞLENCEDİR

Arda Turan, "Hayatta ne futbol sahasındaki bir zafer ne de bir yenilgi, insanların yüzlerindeki gülümseme kadar değerli değildir. Bu dünyadaki hiçbir şey, özellikle de futbol, hayattan daha değerli değildir. Futbol asla savaşla eşdeğer olmayacak ve savaşın yıkıcı sonuçlarını asla ortadan kaldıramayacaktır. Ancak bu, bu zor zamanlarda insanların biraz olsun kafalarını dağıtmasına yardımcı olan bir eğlencedir ve umarım futbol, bu tür bir araç olmaya devam eder" dedi.

UKRAYNALILARIN YANINDAYIM

Arda Turan, barış dolu günlere ulaşmayı temenni ederek, "Ben Ukraynalı taraftarların yanındayım, kalbim onlarla birlikte. İçtenlikle empati duyuyorum ve savaşın bir an önce sona ermesini umuyorum.

Bunu tüm Ukrayna halkı için içtenlikle diliyorum. Sadece barış dolu bir gökyüzü, tüm hayallerin gerçekleşmesi ve her Ukraynalının en iyi hayatı yaşayabilmesini diliyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MESAJI

SHAKHTAR Donetsk ile hedeflerinden söz eden Arda Turan, "Hedefimiz, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 24 takım içinde tamamlamak.

Bu bir hayal değil, hedefimiz. Hatta maçları keşke evimizde, Donbass Arena'da oynayabilseydik.

O zaman bu hedefi kesin bir gerçek gibi söylerdim.

Ancak kesinleşmiş bir iç saha stadımız yok ve içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bunu yüzde 100 garanti edemiyorum" dedi.

SHAKHTAR'DA BAŞARILI DÖNEM

Arda Turan, 1 Temmuz 2025 tarihinden beri Shakhtar Doneksk'te başarılı istatistikler elde etti. 52 maçta 2.12'lik puan ortalaması yakalayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, 2025-2026 sezonunda Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu da kazandı.

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