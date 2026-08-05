Berat Şahin’e Amed kancası

3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, altyapısında yetişen Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe'ye uğurladıktan sonra geçen sezon takımda birlikte forma giyen kuzeni Berat Şahin'i de Süper Lig'e satmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen yıl Adem gibi performansıyla parlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu.
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