CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Berat Şahin’e Amed kancası

Berat Şahin’e Amed kancası

Yeşil-kırmızılı ekipte geçen yıl Adem gibi performansıyla parlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Berat Şahin’e Amed kancası

3. Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, altyapısında yetişen Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe'ye uğurladıktan sonra geçen sezon takımda birlikte forma giyen kuzeni Berat Şahin'i de Süper Lig'e satmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen yıl Adem gibi performansıyla parlayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler talip oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah...
F.Bahçe'de Sörloth için kesenin ağzı açıldı!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
İmar değil imkan pazarlığı! Menderes'te dönen rüşvetin tapesi Takvim'de: Müdürüm altından kalkamayız! Para kuryesine gönüllülük esası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 00:45
Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! 00:45
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 00:45
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... 00:45
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 00:45
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 00:45
Daha Eski
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak 00:45
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 00:45
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... 00:45
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 00:45
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... 00:45
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 00:45