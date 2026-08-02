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Haberler Futbol Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi ABD hazırlık kampını sürdüren teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Chicago'da Leeds United ile karşı karşıya geliyor. Wrexham karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Soldier Field'a geçen Kırmızılar, ABD turunu 3'te 3 ile kusursuz tamamlamayı hedefliyor. Daniel Farke'nin ekibi Leeds United ise Sunderland karşısındaki galibiyet moralini bu maça taşımak istiyor. Futbolseverler arama motorlarında "Liverpool - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta?", "Liverpool - Leeds United maçı hangi kanalda, canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte dev mücadelenin başlama saati, yayın kanalı ve detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 13:46
Liverpool - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ABD kampında sürdüren İngiliz devi Liverpool, turdaki üçüncü ve son maçında Leeds United ile kozlarını paylaşıyor. Teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde çıktığı ilk iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan Kırmızılar, Wrexham karşısında alınan zorlu 1-0'lık galibiyetin ardından Chicago'ya geçti. Daniel Farke'nin çalıştırdığı Leeds United ise Sunderland'ı aynı skorla (1-0) mağlup ederek Chicago'daki bu önemli randevuya moral depolayarak geldi. Ege ve dünya futbolunu yakından takip eden severler ile İngiliz futbolu tutkunları arama motorlarında "Liverpool - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta?", "Liverpool - Leeds United maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Liverpool hazırlık maçı canlı izle" ve "Liverpool maçı şifresiz mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak Liverpool - Leeds United karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool ile Leeds United arasındaki ABD Turu dostluk mücadelesi 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Chicago'nun simge stadyumlarından Soldier Field'da gerçekleşecek dev karşılaşma, yerel saatle 15:00'te, Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

LIVERPOOL - LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Leeds United karşılaşması, kulübün resmi yayın platformu LFCTV GO ve Türkiye'de hazırlık maçlarını yayınlayan dijital platformlar ile S Sport+ ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

LIVERPOOL ABD KAMPINI KUSURSUZ TAMAMLAMAK İSTİYOR

Yeni teknik patronu Andoni Iraola ile yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Liverpool, ABD turunda 2'de 2 yaparak moral buldu. Wrexham maçındaki 1-0'lık galibiyetin ardından Chicago'ya geçen Kırmızılar, Leeds United'ı da mağlup ederek ABD kampını 3 maçta 3 galibiyetle kusursuz bir şekilde kapatmayı amaçlıyor.

Diğer tarafta Daniel Farke önderliğindeki Leeds United ise Premier Lig temsilcisi Sunderland karşısında sergilediği disiplinli oyunu Liverpool karşısında da sürdürerek sezon öncesi önemli bir test vermeyi hedefliyor.

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