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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Hollanda Eredivisie devi Feyenoord, sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında İtalya Serie A'nın güçlü temsilcisi Atalanta ile kozlarını paylaşıyor. İki Avrupa ekibinin taktiksel mücadelesine sahne olacak kritik randevu öncesinde futbolseverler arama motorlarında "Feyenoord - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?", "Feyenoord - Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Feyenoord Atalanta maçı canlı izle" ve "Maç şifresiz mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak Feyenoord - Atalanta karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve canlı yayın detayları...

FEYENOORD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Feyenoord ile Atalanta arasındaki dostluk müsabakası 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan tarihi De Kuip Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

FEYENOORD - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord - Atalanta hazırlık karşılaşması, kulüplerin resmi yayın kanalları ve uluslararası spor yayıncıları üzerinden canlı takip edilebilecek. Müsabaka aynı zamanda S Sport Plus platformu ve Feyenoord TV dijital ekranlarından naklen yayınlanacak.

FEYENOORD - ATALANTA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ