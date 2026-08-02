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Haberler Futbol Feyenoord - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon öncesi hazırlık kampı müsabakalarını sürdüren Hollanda temsilcisi Feyenoord, dev dostluk maçında İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile karşı karşıya geliyor. Rotterdam'da De Kuip Stadyumu'nda oynanacak nefes kesen mücadele öncesinde sporseverler ve Avrupa futbolu takipçileri arama motorlarında "Feyenoord - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?", "Feyenoord - Atalanta maçı hangi kanalda, canlı izle", "Feyenoord hazırlık maçı şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Feyenoord - Atalanta karşılaşmasının yayın saati, yayın kanalı ve detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 13:55
Feyenoord - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord Atalanta maçı canlı anlatım linki için tıklayınız...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Hollanda Eredivisie devi Feyenoord, sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında İtalya Serie A'nın güçlü temsilcisi Atalanta ile kozlarını paylaşıyor. İki Avrupa ekibinin taktiksel mücadelesine sahne olacak kritik randevu öncesinde futbolseverler arama motorlarında "Feyenoord - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta?", "Feyenoord - Atalanta maçı hangi kanalda yayınlanacak?", "Feyenoord Atalanta maçı canlı izle" ve "Maç şifresiz mi?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak Feyenoord - Atalanta karşılaşmasının başlama saati, yayın kanalı ve canlı yayın detayları...

FEYENOORD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Feyenoord ile Atalanta arasındaki dostluk müsabakası 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan tarihi De Kuip Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

FEYENOORD - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord - Atalanta hazırlık karşılaşması, kulüplerin resmi yayın kanalları ve uluslararası spor yayıncıları üzerinden canlı takip edilebilecek. Müsabaka aynı zamanda S Sport Plus platformu ve Feyenoord TV dijital ekranlarından naklen yayınlanacak.

FEYENOORD - ATALANTA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

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