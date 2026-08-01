CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında berabere kaldı

Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında berabere kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'le oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 21:25
Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında berabere kaldı

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Kasımpaşa; Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Kerem Demirbay, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes ve Benedyczak on biriyle başladı.

Hull City ise müsabakaya Butland, Drameh, Ajayi, Egan, Giles, Slater, Crooks, Belloumi, Abdülkadir Ömür, Milar ve McBurnie ilk 11'iyle çıktı.

Maçın ilk yarısında iki takım da hücumda zaman zaman etkili olsa da gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa'nın net pozisyonlar ürettiği bölümde Hull City, McBurnie ile etkili oldu. 41'inci dakikada Hajradinovic'in savunmanın arasından gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'in vuruşunda, Butland gole izin vermedi.

İkinci yarıya Kasımpaşa golle başladı. 47'nci dakikada sol kanattan gelişen hücumda Güven Yalçın'ın ortaladığı topa Ben Ouanes vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

51. dakikada ise Hull City'nin golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında McBurnie, voleyle topu ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1.

60. dakikada Akintola sarı kart görürken müsabakanın kalan bölümünde gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor!
Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer...
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreç menziline varacak
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz!
Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çayırova Belediyespor yeni salonunu tanıttı Çayırova Belediyespor yeni salonunu tanıttı 19:32
Milliler ilk maçında galip! Milliler ilk maçında galip! 19:21
G.Saray Wang Yuanyuan ile nikah tazeledi! G.Saray Wang Yuanyuan ile nikah tazeledi! 18:11
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! 17:03
Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... Trabzonspor'dan Salah açıklaması! Transfer... 15:08
Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! Yıldırım'dan Kante tepkisi: Buyrun satın! 14:15
Daha Eski
Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! Aziz Yıldırım: Transferi bu hafta bitiririz! 13:36
F.Bahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer! F.Bahçe'den Karşıyaka'ya kiralık transfer! 13:28
F.Bahçe'nin 2 kat maaş teklifine ret! F.Bahçe'nin 2 kat maaş teklifine ret! 13:20
Beşiktaş'ta Icardi gelişmesi! "8 milyon euro..." Beşiktaş'ta Icardi gelişmesi! "8 milyon euro..." 13:06
Aziz Yıldırım tepki: Suçlu musun? Aziz Yıldırım tepki: Suçlu musun? 12:55
Trabzonspor'dan Salah'a dev teklif! Trabzonspor'dan Salah'a dev teklif! 12:48