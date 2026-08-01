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Haberler Futbol FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 12:30
FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA, Türkiye'den dört kulübe transfer yasağı uyguladı. Uluslararası futbol otoritesinin yayımladığı güncel transfer yasakları listesinde Trendyol Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig ekipleri Antalyaspor ve Pendikspor'a üçer transfer dönemi boyunca transfer yasağı verildiği açıklandı.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Nesine 2. Lig'de mücadele eden Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. Böylece söz konusu dört kulüp, yasak süresi boyunca yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.

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