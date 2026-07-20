FIFA'dan Dünya Kupası finalindeki olaylarla ilgili soruşturma!

İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası finali bitiminde yaşanan olaylarla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

19 Temmuz Pazar günü oynanan ve İspanya,'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyon olduğu final maçı sonrası olaylar çıkmıştı.

Arjantin'den yardımcı antrenör Roberto Ayala ve Leandro Paredes ile İspanya'dan Rodri, Dani Olmo ve Gavi arasında yaşanan arbede kameralara yansımış, bu kavga bütün dünyada gündem olmuştu.

FIFA, Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan bu olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

FIFA'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final maçının raporlarının incelenmesinin ardından, FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi maç sonrası olaylar sırasında meydana gelmiş olası ihlallerle ilgili bir soruşturma başlattı.

FIFA Disiplin Komitesi, raporu tamamladığında daha fazla ayrıntı ve bilgi paylaşılacaktır."