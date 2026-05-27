Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan futbolu bıraktı!

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe için top koşturan Tolgay Arslan, kariyerini Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima'da sürdürüyordu. 35 yaşındaki deneyimli orta saha son olarak duygusal bir mesajla futbola veda ettiğini açıkladı.

İŞTE TOLGAY ARSLAN'IN PAYLAŞIMI:

"Sahaya her çıktığımda hissettiğim sevgiyi ve desteği asla unutmayacağım. Şimdi hayatımın en zor kararlarından birini alma zamanı geldi." sözleriyle futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerinin son döneminde Avustralya ve Japonya'da forma giyen Arslan, özellikle Avustralya ekibi Melbourne City performansıyla yeniden çıkış yakalamış ve 34 karşılaşmada 18 kez ağları havalandırmıştı.