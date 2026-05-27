Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Tolgay Arslan futbolu bıraktı!

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da terleten Tolgay Arslan'dan kariyeri hakkında flaş karar geldi. Tecrübeli oyuncu profesyonel futbol kariyerini noktalandırdığını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 15:21 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 15:26
Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe için top koşturan Tolgay Arslan, kariyerini Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima'da sürdürüyordu. 35 yaşındaki deneyimli orta saha son olarak duygusal bir mesajla futbola veda ettiğini açıkladı.

İŞTE TOLGAY ARSLAN'IN PAYLAŞIMI:

"Sahaya her çıktığımda hissettiğim sevgiyi ve desteği asla unutmayacağım. Şimdi hayatımın en zor kararlarından birini alma zamanı geldi." sözleriyle futbolu bıraktığını duyurdu.

Kariyerinin son döneminde Avustralya ve Japonya'da forma giyen Arslan, özellikle Avustralya ekibi Melbourne City performansıyla yeniden çıkış yakalamış ve 34 karşılaşmada 18 kez ağları havalandırmıştı.

