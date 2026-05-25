Zeki Çelik'e Türkiye'den transfer teklifi!

Ziraat Türkiye Kupası
Roma formasını terleten milli yıldızımız Zeki Çelik ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu için son olarak Türkiye'den transfer tekliflerinin olduğu öne sürüldü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 16:46 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 16:52
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceği belirsizliğini koruyor. Başkent temsilcisiyle sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek olan deneyimli sağ bek için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi..

Roma cephesinde teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin, Zeki Çelik'in takımda kalmasından yana olduğu öğrenildi. Ancak taraflar arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinde özellikle mali şartlar konusunda henüz ortak nokta bulunamadı.

Öte yandan La Repubblica'da yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den ciddi bir teklif aldığı öne sürüldü. Süper Lig'den bir kulübün milli oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı belirtilirken, Zeki'nin adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı.

Geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 maça çıkan başarılı sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

