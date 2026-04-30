Al Akhdoud-Al Ettifaq maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pro Lig'de sezonun son virajına girilirken Al Akhdoud, ligde kalma umutlarını canlı tutmak adına çok kritik bir sınava çıkıyor. 29 maç sonunda topladığı 16 puanla düşme hattının derinliklerinde yer alan ekip, son haftalarda yaşanan puan kayıplarına bu maçla son vermek niyetinde. Savunmada yaşanan aksaklıkları tecrübeli isimleriyle aşmayı planlayan Al Akhdoud için bu 90 dakika, sadece bir maç değil, ligdeki geleceği adına bir kader randevusu anlamı taşıyor. Konuk ekip Al Ettifaq ise sezonu en üst noktada bitirmeyi amaçlıyor. 42 puanla 7. sırada yer alan Dammam temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde aldığı galibiyetin ardından benzer bir disiplinle sahaya çıkarak deplasmandan 3 puanla dönmeyi ve üst sıralardaki takımlarla arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. İşte Al Akhdoud-Al Ettifaq maçının detayları!

Al Akhdoud-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftası kapsamındaki Al Akhdoud-Al Ettifaq maçı, 30 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Al Akhdoud-Al Ettifaq MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki Al Akhdoud-Al Ettifaq maçı, Türkiye Saati ile 19.00'da oynanacak.

Al Akhdoud-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.