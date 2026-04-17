Euro 2032 toplantısı

TFF ile UEFA, Yeni Ankara Stadı'nın Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032 maçlarına ev sahipliği yapacak statlar arasında yer almasına yönelik koordinasyon toplantısı düzenledi. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Yeni Ankara Stadı için UEFA yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.