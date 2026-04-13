Eta tarihe geçti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, teknik direktörlük görevine Marie-Louise Eta'yı sezon sonuna kadar getirdiğini açıkladı. Union Berlin'de yardımcı antrenörlük ve alt yaş kategorilerinde antrenörlük yapan 34 yaşındaki Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.

Cengiz Göllü Salonu'nda oynanan Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı son maçında Aras Kargo, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 mağlup etti. 83 dakika süren karşılaşmada Aras Kargo setleri 17-25, 17-25, 19-25'lik skorlarla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti. 69 dakika süren karşılaşmada Ziraat Bankkart setleri 25-15, 25-14 ve 25-21'lik skorlarla kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Karşıyaka Basketbol, Büyükçekmece Basketbol'u mağlup ederek sezonun son bölümü öncesinde ligde kalma yarışındaki iddiasını sürdürdü. Karşıyaka Başantrenörü Ahmet Kandemir Erokspor maçında bu salonu daha doldururrsak Karşıyaka ligde kalacaktır" dedi.