Kalbim Türkiye ile

Çocukların sahalarla buluşmasını kolaylaştırıp, futbolun çekim merkezini artırma düşüncesiyle hayata geçirilen "FIFA Arena" projesinin Türkiye etabının açılışı yapıldı. Riva'da Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni İnfantino, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, eski TFF başkanları Şenes Erzik, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

DAHA FAZLA SAHA YAPILACAK

FIFA Başkanı Gianni İnfantino ise konuşmasında Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk futbolunun önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılımının futbolseverler için büyük bir mutluluk olduğunu belirten İnfantino, Türk futboluna katkı sağlayan isimleri de tebrik etti. "Şenes Erzik Türk futbolunun efsanelerindendir. Kendisi benim de mentörüm olmuştur" ifadelerini kullanan İnfantino, Türkiye'de daha fazla saha yapılması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

HACIOSMANOĞLU'NA TEBRİK

Infantino, şöyle devam etti: "Tüm katkılarınız, gösterdiğiniz ortaklık için çok teşekkür ediyorum. Kalbim kesinlikle Türkiye'yle atıyor. Sadece kebabı çok sevdiğim için değil, bunun birçok sebebi var. Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası maçlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Gruplarda 3 maç oynanacak, Türkiye çok maç oynayacaktır. Eminim harika bir turnuva olacak. Türk futbolunun tarihi bir döneminde FIFA başkanı olmaktan mutluluk duyuyorum." İnfantino, "İtalyan olarak Montella'yı alkışlıyorum. 24 yıl sonra Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasını sağlayan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

FIFA Arena projesi kapsamında dünya genelinde en az 1000 saha yapılmasının hedeflendiğini açıklayan İnfantino, Türkiye'de de yatırımların devam edeceğini belirtti. Depremden etkilenen bölgelerde çocukların yüzünü güldürmek istediklerini aktaran İnfantino, "Türkiye'de 60 saha planlıyoruz ama 100'e çıkabilir. Buradaki çocuklara fırsat tanımak önemli. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler gibi yıldız olmak çocukların hayali" diye konuştu.

FUTBOLU SEVEN BİR ÜLKEYİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılan A Milli Takım'ı ve teknik ekibi tebrik etti. Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Futbolu seven bir ülkeyiz" dedi. Bakan Bak, FIFA Arena projesinin bakanlık tarafından yapıldığını, okul bahçesine FIFA standartlarında saha inşa edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanının talimatıyla 3 bin 984 halı saha yapıldığını, her okul bahçesine spor tesisi yapılacağını da vurguladı.

MİLLİLER TARİH YAZACAK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da FIFA Arena projesinin gençlerin spora erişimini artıracağını vurgulayarak, yapılan yatırımların geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın gururunu yaşadıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Bu büyük sahnede bir kez daha tarih yazacağımıza inanıyoruz. Bu projeler, yarının rol modelleri ile yıldızlarının yetişmesi için önemli bir zemin hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE' TEZAHÜRATI YAPTI

Proje kapsamında Türkiye'de bugüne kadar depremden etkilenen bölgeler başta olmak üzere 11 adet saha tamamlandı. Spor Toto Teşkilatı Ortaokulunda bulunan saha, açılışı yapılan 9'uncu saha oldu. Riva'daki saha aynı zamanda solar panel ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası oldu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri sahaya geçerek açılış kurdelesini birlikte kesti. FIFA Başkanı Gianni İnfantino ise öğrencilerle birlikte "Türkiye" tezahüratı yaptı.

MONTELLA'YA GÜVENİYORUZ

Futbola hizmet eden tüm federasyon başkanlarına teşekkür eden Bakan Bak, bu jenerasyona ve Teknik Direktör Montella'ya güvendiklerini söyledi. "İnşallah Dünya Kupası'nda millet olarak gururlanacağız" dedi. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyeceklerini belirten Bakan Bak, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Bakan Bak, "Sayın Infantino'ya verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Projesini destekliyoruz" dedi.