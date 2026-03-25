Eintracht Frankfurt-Hacken maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'nın kadın futbolundaki yeni prestij kupasında finale giden yol Frankfurt'tan geçiyor. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, disiplinli savunması ve bu sezon turnuvada attığı 11 golle dikkat çeken hücum hattıyla sahaya çıkıyor. Konuk ekip BK Hacken cephesinde ise işler tam anlamıyla kusursuz ilerliyor. Son 30 günde oynadığı tüm maçları kazanan ve son maçında Djurgardens'i 3-1 mağlup eden İsveç temsilcisi, Frankfurt kalesini ablukaya almayı planlıyor. Turnuvanın en golcü takımı unvanını elinde bulunduran Hcken, deplasmandan golle dönerek 2 Nisan'daki rövanş öncesi Stockholm'e avantajlı gitmek niyetinde. İşte Eintracht Frankfurt-Hacken maçının detayları...

Eintracht Frankfurt-Hacken MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Kadınlar Avupa Kupası yarı finali kapsamındaki Eintracht Frankfurt-Hacken maçı, 25 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Eintracht Frankfurt-Hacken MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadion Brentanobad'daki mücadele, Türkiye Saati ile 20.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Hacken MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Hacken maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.