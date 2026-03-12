Neom SC-Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde Neom SC, evinde ağırlayacağı Al Taawon karşısında kritik 3 puana göz dikiyor. Ligde 35 puana ulaşmak için kazanması gereken Neom SC, son haftalardaki performansıyla çıkış yakalamak istiyor. Karşısında ise beklenmedik puan kayıplarına rağmen 44 puanla 5. sırada yer alan güçlü rakip Al Taawon var. Üst sıralara tırmanmak isteyen konuk ekip, zorlu deplasmanda galibiyeti hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu maç, lig tablosunda önemli değişikliklere yol açabilir. Peki, Neom SC-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEOM SC-AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde oynanacak Neom SC-Al Taawon maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

NEOM SC-AL TAAWON MAÇI HANGİ KANALDA?

Neom SC-Al Taawon maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.