Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Neom SC-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Neom SC-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 26. haftasında Neom SC ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak puanını 35'e yükseltmeyi amaçlayan Neom SC, zorlu maçta çıkış arıyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 44 puanla 5. sırada yer alan Al Taawon ise güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Neom SC-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 20:21
Neom SC-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Neom SC-Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde Neom SC, evinde ağırlayacağı Al Taawon karşısında kritik 3 puana göz dikiyor. Ligde 35 puana ulaşmak için kazanması gereken Neom SC, son haftalardaki performansıyla çıkış yakalamak istiyor. Karşısında ise beklenmedik puan kayıplarına rağmen 44 puanla 5. sırada yer alan güçlü rakip Al Taawon var. Üst sıralara tırmanmak isteyen konuk ekip, zorlu deplasmanda galibiyeti hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu maç, lig tablosunda önemli değişikliklere yol açabilir. Peki, Neom SC-Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEOM SC-AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde oynanacak Neom SC-Al Taawon maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

NEOM SC-AL TAAWON MAÇI HANGİ KANALDA?

Neom SC-Al Taawon maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

