Al Taawon-Al Fateh maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

King Abdullah Sport City Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi Al Taawoun'da ekip son 2 karşılaşmada aldığı beraberliği galbiyete çevirme niyetinde. Konuk ekip Al Fateh cephesinde ise teknik direktör Jose Manuel Gomes, öğrencilerinin yüksek motivasyonla sahaya çıkarak deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Son 3 randevudan galibiyetle ayrılan taraf olan Al Taawoun, bu seriyi 4 maça çıkararak rakibi üzerindeki psikolojik üstünlüğünü sürdürmek istiyor. İşte bu kritik eşleşmeye dair tüm teknik detaylar...

Al Taawon-Al Fateh MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Taawon-Al Fateh maçı, 6 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Taawon-Al Fateh MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Taawon-Al Fateh maçı, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Taawon-Al Fateh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki Al Taawon-Al Fateh maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.