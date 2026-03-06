CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Taawon-Al Fateh maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Al Taawon-Al Fateh maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Suudi Arabistan Pro Lig’de 25. hafta, stratejik bir orta sıra mücadelesine sahne oluyor. 41 puanla 6. sırada yer alan ve ilk 5 hattına girmeyi hedefleyen Al Taawoun, sahasında 28 puanla 9. sırada bulunan Al Fateh’i ağırlıyor. Rodolfo Arruabarrena yönetimindeki Al Taawoun, son haftalarda aldığı üst üste beraberliklerin ardından evinde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Öte yandan ligin ilk yarısında rakibine 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup olan Al Fateh ise hem bu maçın rövanşını almak hem de düşme hattıyla arasındaki mesafeyi koruyarak ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırmak niyetinde.Peki Al Taawoun-Al Fateh maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 12:06
Al Taawon-Al Fateh maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Al Taawon-Al Fateh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

King Abdullah Sport City Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi Al Taawoun'da ekip son 2 karşılaşmada aldığı beraberliği galbiyete çevirme niyetinde. Konuk ekip Al Fateh cephesinde ise teknik direktör Jose Manuel Gomes, öğrencilerinin yüksek motivasyonla sahaya çıkarak deplasmandaki 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Son 3 randevudan galibiyetle ayrılan taraf olan Al Taawoun, bu seriyi 4 maça çıkararak rakibi üzerindeki psikolojik üstünlüğünü sürdürmek istiyor. İşte bu kritik eşleşmeye dair tüm teknik detaylar...

Al Taawon-Al Fateh MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Taawon-Al Fateh maçı, 6 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Taawon-Al Fateh MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Taawon-Al Fateh maçı, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Taawon-Al Fateh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki Al Taawon-Al Fateh maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

