Al Ahli Jeddah-Al Ittihad CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ahli Jeddah-Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'ndaki dev derbi için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Al Ahli'de zirveye yükselmek için hata payı sıfır. Konuk ekip Al Ittihad cephesinde ise as oynculardan bazıları sakatlıkla mücadele etse de tecrübeli isimler orta saha savaşında belirleyici rol oynayacak. İşte Suudi Arabistan'ın en büyük randevusuna dair tüm detaylar...

Al Ahli Jeddah-Al Ittihad MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Ahli Jeddah-Al Ittihad maçı, 6 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Ahli Jeddah-Al Ittihad MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ahli Jeddah-Al Ittihad maçı, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Ahli Jeddah-Al Ittihad MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki Al Ahli Jeddah-Al Ittihad maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.