Barcelona-Atletico Madrid maçı CANLI | Saati ve kanalı! İspanya Kral Kupası

Barcelona-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Katalonya'daki dev Barcelona-Atletico Madrid randevusunu hakem Ricardo de Burgos yönetecek. İlk maçta Eric Garcia'nın hem kendi kalesine gol atıp hem de kırmızı kart görmesiyle dağılan Barcelona, rövanşta kartları yeniden karıştırmak zorunda. Savunma güvenliğini elden bırakmadan en az 4 gol bulması gereken ev sahibinde, ön alandaki yaratıcılık hayati önem taşıyor. Konuk ekip Atletico Madrid cephesinde ise savunma disiplini ve kontratak tehdidi en büyük silah olacak. İlk maçın yıldızları olan hücum hattı, Barcelona'nın risk alacağı bölümlerde bulacağı boşlukları değerlendirerek fişi erkenden çekmek niyetinde. İşte İspanya'da gecenin tek gündem maddesi olan bu dev maça dair tüm detaylar...

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Copa del Rey'in yarı finali kapsamında oynanacak Barcelona-Atletico Madrid mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Ricardo de Burgos'un yöneteceği kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona-Atletico Madrid MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Pedri, Olmo; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres

Atletico Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sorloth

ASpor CANLI YAYIN