Barcelona-Atletico Madrid maçı CANLI | Saati ve kanalı! İspanya Kral Kupası

Barcelona-Atletico Madrid maçı CANLI | Saati ve kanalı! İspanya Kral Kupası

Kral Kupası’nda sezonun en büyük kapışması, Spotify Camp Nou’da nefesleri kesecek. Yarı finalin ilk ayağında Metropolitano’da Atletico Madrid'e 4-0 gibi ağır bir skorla boyun eğen Barcelona, kendi evinde tarihin en büyük geri dönüşlerinden birine imza atmak için sahaya çıkıyor. Diego Simeone’nin öğrencileri, cebindeki dört gollü devasa avantajla finale yürüme peşindeyken; Hansi Flick’in Barcelona’sı, taraftarı önünde 'mucize' kelimesinin karşılığını arayacak. Ya final biletine damga vurulacak ya da futbol tarihinin en epik hikayelerinden biri yazılacak. Peki Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 13:29
Barcelona-Atletico Madrid maçı CANLI | Saati ve kanalı! İspanya Kral Kupası

Barcelona-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Katalonya'daki dev Barcelona-Atletico Madrid randevusunu hakem Ricardo de Burgos yönetecek. İlk maçta Eric Garcia'nın hem kendi kalesine gol atıp hem de kırmızı kart görmesiyle dağılan Barcelona, rövanşta kartları yeniden karıştırmak zorunda. Savunma güvenliğini elden bırakmadan en az 4 gol bulması gereken ev sahibinde, ön alandaki yaratıcılık hayati önem taşıyor. Konuk ekip Atletico Madrid cephesinde ise savunma disiplini ve kontratak tehdidi en büyük silah olacak. İlk maçın yıldızları olan hücum hattı, Barcelona'nın risk alacağı bölümlerde bulacağı boşlukları değerlendirerek fişi erkenden çekmek niyetinde. İşte İspanya'da gecenin tek gündem maddesi olan bu dev maça dair tüm detaylar...

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Copa del Rey'in yarı finali kapsamında oynanacak Barcelona-Atletico Madrid mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Barcelona-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Ricardo de Burgos'un yöneteceği kritik mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Barcelona-Atletico Madrid MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Pedri, Olmo; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres

Atletico Madrid: Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sorloth

