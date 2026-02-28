Milli Takım'a fikstür ayarı

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki playoff müsabakaları için Süper Lig'deki 27. hafta maçlarını üçer gün öne çekmişti. TFF, A Milli Takım'ın daha fazla birlikte çalışabilmesi, Türkiye liglerinde top koşturan milli futbolcuların 26 Mart'ta Romanya müsabakası öncesinde yıpranmaması adına 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan 27. hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart'a aldı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
