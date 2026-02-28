Metehan ve Mert Hakan'a hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Baltacı ile Yandaş'ın "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen de "şüpheli" olarak yer aldı. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.