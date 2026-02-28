Messi izdihamı

Inter Miami'nin Independiente del Valle ile oynadığı hazırlık maçında sahaya giren taraftarlar, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye zor anlar yaşattı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Inter Miami'nin Independiente del Valle ile oynadığı hazırlık maçında sahaya giren taraftarlar, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye zor anlar yaşattı. Fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftar koşarak Messi'ye sarıldı; güvenlik görevlisi taraftarı müdahale ederken Messi'yi de yere düşürdü. Şok yaşayan Messi hızla ayağa kalkıp bölgeden uzaklaştı, olayda yaralanma olmadı