Juventus'tan flaş Spalletti kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Juventus'tan flaş Spalletti kararı! Galatasaray maçı sonrası...

Juventus, Devler Ligi'nde Galatasaray'a elenmesinin ardından sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktörü Luciano Spalletti hakkında dikkat çeken bir karar aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 14:29
Juventus'tan flaş Spalletti kararı! Galatasaray maçı sonrası...

İtalya Serie A devlerinden Juventus'un, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenmesinin ardından sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Teknik Direktörü Luciano Spalletti hakkında aldığı karar dikkat çekti. Sezon başladıktan sonra Igor Tudor'un yerine göreve gelen Spalletti için Juventus'un 2 yıllık sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin patronu John Elkann'ın Galatasaray maçından sonra soyunma odasına gelip takımı ziyaret etmesinin Spalletti'yi çok olumlu etkilediği ve Bu jestin, yenileme konuşmalarını daha olumlu bir havada yapmayı sağlayacağı öne sürüldü.

Luciano Spalletti'nin ise Juventus ile sözleşme imzalamadan önce kadronun seviyesini yükseltmek için her mevkiye en az bir top oyuncu transferi yapılması ve mevcut kadroyla başka bir sezonun daha boş geçmemesi için net garanti istediği vurgulandı.

Haberde son olarak Juventus ve Spalletti arasındaki görüşmelerin Serie A'da oynanacak Roma maçından sonra başlayacağı yazıldı.

