Haberler Futbol Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan o maçın Türkiye'de oynanmasını istiyor!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 23:40
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini söyledi.

Arda Turan, ligde 1-0 kazandıkları Veres Rivne maçının ardından UEFA Konferans Ligi'nde Polonya temsilcisi Lech Poznan ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Polonya ekibinin ligde ve Avrupa'da iyi oynadığını dile getiren Turan, "Başarılı bir teknik direktörleri var. Biz de Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz var." dedi.

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak. Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.

