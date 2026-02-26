Old Trafford’da ezan sesi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın sahası Old Trafford'da iftar etkinliği düzenlendi. Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından düzenlenen iftara, Manchester ekibinin Faslı oyuncusu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe katılanlar, oruçlarını 75 bin kişilik dünyaca ünlü Old Trafford Stadı'nda okunan ezanla açtı.