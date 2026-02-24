CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Zeki paylaşılamıyor

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik'in talipleri her geçen gün artıyor. İtalyan temsilcisiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ beke önce Juventus talip oldu. Çizme medyasına göre; Juventus ile prensipte anlaşayan Zeki'ye üç kulüpten daha teklif var.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
2.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Milli sağ bekimize; Juventus'un yanı sıra; Alman ekibi Stuttgart ve İngiliz ekipleri; N. United ile Fulham da talip oldu. Haberde; Zeki Çelik'in Roma'da kalmak için sarı-kırmızılılardan yıllık net 4 milyon euro ücret talep ettiği ancak Başkent ekibinin ise 2.5 milyon euroya çıktığı vurgulandı.

Zeki teklifleri değerlendirip karar verecek.

32 MAÇTA OYNADI

29 yaşındaki oyuncu, Roma'ya 2022'de transfer oldu. 4 sezondur İtalyan ekibinde oynayan Zeki Çelik, bu sezon 32 maçta süre alırken 1 gol ve 4 asist kaydetti.

