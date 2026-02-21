Cristiano Ronaldo'dan anlamlı davranış! Ramazan ayında...

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren efsane futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Al Nassr'ın eski futbolcularından Shaye Sharahili, Ronaldo'nun geçtiğimiz yıl Al Nassr'daki Müslüman futbolcular ile birlikte oruç tutmayı denediğini açıkladı. Thmanyah Sports'a konuşan Sharahili, "Cristiano Ronaldo geçen yıl Ramazan ayında Al Nassr'daki Müslüman oyuncularla birlikte oruç tutmayı denedi. Müslümanların oruç sırasında neler hissettiğini deneyimlemek için 2 gün oruç tuttu." İfadelerini kullandı.

