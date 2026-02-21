CANLI SKOR ANA SAYFA
Cristiano Ronaldo'dan anlamlı davranış! Ramazan ayında...

Al Nassr'da forma giyen efsane futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Ronaldo'nun geçen yıl Müslümanların oruç sırasında neler deneyimlediğini hissetmek için 2 gün oruç tuttuğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 11:45
Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren efsane futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Al Nassr'ın eski futbolcularından Shaye Sharahili, Ronaldo'nun geçtiğimiz yıl Al Nassr'daki Müslüman futbolcular ile birlikte oruç tutmayı denediğini açıkladı. Thmanyah Sports'a konuşan Sharahili, "Cristiano Ronaldo geçen yıl Ramazan ayında Al Nassr'daki Müslüman oyuncularla birlikte oruç tutmayı denedi. Müslümanların oruç sırasında neler hissettiğini deneyimlemek için 2 gün oruç tuttu." İfadelerini kullandı.

