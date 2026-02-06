CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ronaldo'suz Al Nassr Al Ittihad'ı mağlup etti! En Nesyri'den Suudi Arabistan kariyerine kötü başlangıç

Ronaldo'suz Al Nassr Al Ittihad'ı mağlup etti! En Nesyri'den Suudi Arabistan kariyerine kötü başlangıç

Suudi Arabistan Pro Lig 21. hafta maçında Al Nassr sahasında Al Ittihad'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte maçın detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 22:51
Ronaldo'suz Al Nassr Al Ittihad'ı mağlup etti! En Nesyri'den Suudi Arabistan kariyerine kötü başlangıç

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 21. hafta maçında Al Ittihad'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Sadio Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılan ve Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri yeni takımıyla ilk mücadelesine çıktı. En-Nesyri, 90 dakika sahada kaldı ancak takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Al Nassr'da Cristiano Ronaldo maç kadrosunda yer almadığı için forma giyemedi.

Bu karşılaşmayla birlikte Al Nassr 49 puana yükseldi ve 1 puan geriden zirveyi takibini sürdürdü. Al Ittihad ise 34 puanda kaldı.

