Strasbourg-Monaco maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Strasbourg-Monaco maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de la Meinau'daki dev Strasbourg-Monaco randevusu, Fransa futbolunun iki farklı ekolünü karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, son dönemde özellikle kendi sahasında sergilediği agresif ve yüksek tempolu futbolla tanınırken; kupa atmosferinin getirdiği motivasyonla maçın başında baskı kurup erken bir gol bulmayı planlıyor. Konuk ekip tarafında ise taktiksel disiplin ve teknik kapasitesi yüksek oyuncuların yaratıcılığı ön plana çıkıyor. Ligue 1'deki mücadelesinin yanı sıra Avrupa arenasında da tecrübesi bulunan deplasman ekibi, oyunun kontrolünü elinde tutarak rakibinin direncini kırmaya çalışacak. İşte Strasbourg-Monaco maçının canlı yayın bilgileri...

Strasbourg-Monaco MAÇI NE ZAMAN?

Strasbourg-Monaco maçı, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Strasbourg-Monaco MAÇI SAAT KAÇTA?

Stade de la Meinau'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlendi.

Strasbourg-Monaco MAÇI HANGİ KANALDA?

Strasbourg-Monaco maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.