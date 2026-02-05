Real Betis-Atletico Madrid CANLI İZLE: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Benito Villamarin'in ev sahipliği yapacağı Real Betis-Atletico Madrid mücadelesi, İspanyol futbolunun iki farklı ekolünü karşı karşıya getiriyor. Bu sezon kupada taraftarının yarattığı atmosferle rakiplerine zor anlar yaşatan ev sahibi ekip, topa sahip olma oyununu etkili kullanarak yarı final kapısını aralamak istiyor. Diğer tarafta ise kompakt savunması ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakiplerini cezalandırmayı seven konuk takım, taktik disiplinden taviz vermeyerek sahadan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Bölgesel rekabetin ve kupa hırsının birleşeceği bu randevu, futbolseverlere üst düzey bir taktik savaş vadediyor. İşte Real Betis-Atletico Madrid maçının detayları...

Real Betis-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan Real Betis-Atletico Madrid maçı, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Real Betis-Atletico Madrid MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarin'de oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlendi.

Real Betis-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis-Atletico Madrid maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.