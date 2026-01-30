TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulandığını ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 Cuma 16:24
Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Sayın Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Sayın Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir" denildi.

