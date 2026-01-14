CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bayern Münih Köln deplasmanında rahat kazandı!

Bayern Münih Köln deplasmanında rahat kazandı!

Bundesliga’nın 17. haftasında Köln’e konuk olan Bayern Münih, RheinEnergieStadion’da oynanan mücadeleyi 3-1 kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 00:49
Almanya Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. RheinEnergieStadion'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller Serge Gnabry, Kim Min-jae ve Lennart Karl'dan geldi. Ev sahibi Köln'ün tek golünü ise Linton Maina kaydetti.

Köln forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 47'ye yükseltirken, Köln 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Köln ise sahasında Mainz 05'i konuk edecek.

