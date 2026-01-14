Bayern Münih Köln deplasmanında rahat kazandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. RheinEnergieStadion'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller Serge Gnabry, Kim Min-jae ve Lennart Karl'dan geldi. Ev sahibi Köln'ün tek golünü ise Linton Maina kaydetti.

Köln forması giyen milli futbolcu Cenk Özkacar, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 47'ye yükseltirken, Köln 17 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Köln ise sahasında Mainz 05'i konuk edecek.