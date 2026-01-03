Emirhan planı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transferin hızlı takımlarından Göztepe, İsviçreli orta saha Altunes ve Brezilyalı golcü Luiz’in ardından Sivas’tan Emirhan Başyiğit’e talip oldu.

Ara transfer döneminde İsviçreli orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayıp, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Sivasspor'un genç savunmacısı Emirhan Başyiğit'e talip oldu. Sivasspor altyapısından yetişip kırmızı-beyazlılarda profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu için ilk teklifin yapıldığı bildirildi. Sivasspor cephesinin Emirhan Başyiğit için 700 bin euro ve bonuslar istediği vurgulandı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, sol stoper, sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen Emirhan milli takımın U17, U19, U20 ve U21 yaş kategorilerinde forma giydi. Yiğido'da geçen sezon Süper Lig deneyimi de yaşayan genç futbolcu bu sezon ise 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıktı. Toplam 1053 dakika görev yapan Emirhan 3 gol katkısı da verdi.

