Roma'dan yeni teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Il Tempo'dan Filippo Biafora'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Giacomo Raspadori için La Liga devi Atletico Madrid'e son saatlerde yeni bir teklif sundu. Sportif direktör Massara'nın önerisi, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü içerirken, toplam bedelin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.
