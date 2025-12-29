CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Roma'dan yeni teklif

Roma'dan yeni teklif

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, hücum bölgesini güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Il Tempo'dan Filippo Biafora'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Giacomo Raspadori için La Liga devi Atletico Madrid'e son saatlerde yeni bir teklif sundu. Sportif direktör Massara'nın önerisi, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü içerirken, toplam bedelin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Roma'dan yeni teklif
