Haberler Futbol Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı şifresiz izle! Hangi kanalda?

Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı şifresiz izle! Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Karacabey Belediye Spor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. 2. Lig takımı olarak turnuvaya damga vurmayı sürdüren Bursa temsilcisi, Süper Lig ekibini mağlup ederek gruplara kalmayı hedefliyor. Selçuk İnan yönetiminde son haftaların formda takımı olmayı başaran yeşil-siyahlılar ise zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:37
Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı şifresiz izle! Hangi kanalda?

Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, dikkat çekici bir mücadeleyi futbolseverlerle buluşturuyor. Karacabey Belediye Spor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayarak kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. 2. Lig'in mücadeleci ekiplerinden biri olarak turnuvada adından sıkça söz ettiren Bursa temsilcisi, güçlü rakibini saf dışı bırakıp gruplara kalma hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Diğer tarafta ise Selçuk İnan yönetiminde yükselişe geçen Kocaelispor var. Son haftalarda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken yeşil-siyahlılar, zorlu deplasmanda hata yapmadan turu geçen taraf olma düşüncesiyle hazırlıklarını tamamladı. Peki, Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARACABEY BELEDİYE SPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karacabey M. Fehmi Gerçekler Stadyumu'nda oynanacak Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

KARACABEY BELEDİYE SPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

KARACABEY BELEDİYE SPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Karacabey Belediye Spor-Kocaelispor maçı hakeminin Abdullah Buğra Taşkınsoy olduğunu açıkladı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Mehmet Pekmezci ve Mücahid Adem Çelebi yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mustafa Hakan Belder üstlenecek.

