Nice'te skandal gece! 400 taraftar tesis bastı

Nice’te skandal gece! 400 taraftar tesis bastı

Lorient deplasmanında alınan 3-1’lik yenilgi sonrası 400 kişilik öfkeli taraftar grubu, Nice takım otobüsünü tesislerde durdurup futbolculara ve yöneticilere saldırdı. Jeremie Boga ve Terem Moffi darp raporu aldı, teknik direktör Franck Haise istifasını sundu. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:00
Nice’te skandal gece! 400 taraftar tesis bastı

Nice'de tansiyon bambaşka bir seviyeye çıktı. Lorient karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet, sezonun en büyük krizini tetikledi. Deplasmandaki yenilginin ardından yaklaşık 400 öfkeli taraftar, takımın antrenman merkezine dönüşünü bekleyerek organize bir protesto gerçekleştirdi.

TARAFTARLAR TAKIM OTOBÜSÜNÜ DURDURUP BASTI

Protesto, Lorient maçının bitimiyle sosyal medyada başlayan çağrılar üzerine kısa sürede büyüdü. Tesis önünde toplanan yüzlerce taraftar, havai fişekler ve ses bombalarıyla gerginliği tırmandırdı. İki taraftar, takım otobüsünü durdurarak içeri girdi ve oyuncuları dışarı çağırdı.

Otobüsteki oyunculara "Başkanınız nerede? Yine sizi yüzüstü bıraktı!" şeklinde bağıran taraftarlar, takımı sert sözlerle hedef aldı.

HAISE'YE DESTEK, SPORTİF DİREKTÖRE LİNÇ GİRİŞİMİ

Teknik direktör Franck Haise, otobüsten ilk inen isim oldu ve taraftardan destek aldı. Ancak tüm tepkinin odak noktası sportif direktör Florian Maurice idi. Maurice, taraftarlar tarafından otobüsten zorla indirildi; yüzüne tükürüldü, ardından tokat ve tekmelerle darp edildi. Kulübün güvenlik ekibi uzun bir mücadele sonunda yöneticiyi kalabalığın elinden kurtarabildi.

OYUNCULARA FİZİKSEL SALDIRI VE IRKÇI HAKARETLER

Bazı oyuncular ise olayların hedefi haline geldi.

Terem Moffi: Lorient Başkanı ile maç sonrası görüntüleri nedeniyle taraftarın hışmına uğradı. Saçlarından çekildi, darbe aldı.

Jeremie Boga: Daha önceki davranışları nedeniyle eleştirilen Boga, hem fiziksel saldırıya hem de ırkçı hakaretlere maruz kaldı. Linç girişiminden koşarak kaçmayı başardı.

Jonathan Clauss: Sezon başında takıma dönmek istememesi nedeniyle tepki gördü ve darp edilen isimler arasına girdi.

Futbolculardan Yehvann Diouf, Melvin Bard, Ali Abdi ve Sofiane Diop, arkadaşlarını korumaya çalışsa da gerginliği önleyemedi.

MOFFI VE BOGA HASTANEYE GİTTİ, DARP RAPORU ALDI

Olayların ardından Jeremie Boga ve Terem Moffi'nin hastaneye giderek darp raporu aldığı, hem ırkçı hakaretler hem de fiziksel şiddet nedeniyle emniyete başvuruda bulunduğu kaydedildi.

FRANCK HAISE İSTİFA ETTİ

Gecenin sonunda Nice'te bir başka şok gelişme daha yaşandı. Teknik direktör Franck Haise, yaşanan olayları gerekçe göstererek istifa kararı aldığını kulüp yönetimine iletti.

