Messi finale çıktı

MLS Kupası Doğu Konferansı'nda New York City'yi 5-1'lik skorla deviren Inter Miami finalist oldu. Chase Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Miami temsilcisinin gollerini Allende (3), Silvetti ve Segovia kaydetti. Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami, MLS Cup finalinde Batı Konferansı şampiyonu Vancouver Whitecaps ile karşılaşacak. Final 6 Aralık'ta TSİ 22.30'da oynanacak.
