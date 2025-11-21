CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TFF'den Turkcell Süper Kupa açıklaması!

TFF'den Turkcell Süper Kupa açıklaması!

Turkcell Süper Kupa'da yarı final müsabakalarının oynanacağı şehirler için kura çekimi yapılacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek format için büyük bir heyecan var. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 10:27
TFF'den Turkcell Süper Kupa açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni formatı ile bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapacak şehirler ile ilgili bir açıklama yayınladı. İşte kura çekimi ve organizasyon ile ilgili detaylar...

TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa'da hangi yarı final müsabakasının hangi şehirde oynanacağının belirleneceği kura çekimi bugün saat 15.00'te Riva'da gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Belirlenen kriterler doğrultusunda Galatasaray - Trabzonspor ile Fenerbahçe -Samsunspor'un eşleştiği final etabında yarı finaller 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak. Turkcell Süper Kupa final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak."

