Hansi Flick’ten Messi sorusuna yanıt!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lionel Messi'nin Camp Nou ziyaretinin ardından gündeme gelen "Messi ile çalışma ihtimali" sorularını yanıtladı. Arjantinli efsaneyi öven Flick, kapıları tamamen kapatmasa da mevcut kontratların belirleyici olduğunu vurguladı.

"ONUN OYUNUNU HER ZAMAN TAKDİR ETTİM"

Messi ile çalışmak isteyip istemediği sorulan Flick, şu ifadeleri kullandı:

"Neden olmasın? Son on yılın değil, belki daha fazlasının en iyi futbolcusu. Oyununu her zaman büyük bir hayranlıkla izledim."

"BU BANA SORULACAK BİR KONU DEĞİL"

Alman teknik adam, olumlu sözlerine rağmen Messi'nin sözleşmesine dikkat çekerek beklentiyi düşürdü:

"Onun sözleşmesi 2028'e kadar, benimki ise 2027'ye kadar. Bu nedenle bunun bana sorulacak bir konu olduğunu düşünmüyorum."