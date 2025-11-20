Kulüpler Birliği’nden yasa dışı bahis açıklaması! “Türk futbolunun itibarı korunmalıdır”

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kulüpler Birliği Vakfı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyuyla paylaştığı yasa dışı bahis ve maç sonucunu etkilemeye yönelik çabalara ilişkin açıklamayı yakından takip ettiğini belirterek konuyla ilgili kapsamlı bir duyuru yayınladı.

Açıklamada, Türk futbolunun kulüp başkanları ve yöneticilerinden hakemlere, sporculardan teknik ekiplere, medya temsilcilerinden taraftarlara kadar çok geniş bir aileyi kapsadığı vurgulandı. Bu büyük yapının itibarının ancak adil rekabet, dürüstlük ve spor ahlakıyla korunabileceği ifade edildi.

Kulüpler Birliği, hiçbir paydaşın yasa dışı bahse yönelmesi ya da çıkar amacıyla maç sonucunu etkilemeye çalışmasının kabul edilemeyeceğini ve asla tolere edilemeyeceğini belirtti.

"YASA DIŞI BAHİS, SPORUN KÜRESEL BİR TEHDİDİDİR"

Açıklamada, yasa dışı bahsin yalnızca Türk futboluna değil, tüm dünyada spora zarar veren büyük bir tehdit olduğunun altı çizildi. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortaya koyduğu mücadelenin önemli ve değerli olduğu ifade edildi; sürecin Türk sporuna temiz ve güçlü bir gelecek kazandıracağına olan inanç paylaşıldı.

"SÜRECE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Kulüpler Birliği Vakfı, futbolda yasa dışı ve suç içeren tüm girişimlere karşı yürütülen sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.