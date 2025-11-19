Wolfsburg-Manchester United maçı tıkla izle! Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahne, Almanya'da oynanacak kritik Wolfsburg-Manchester United karşılaşmasına kuruluyor. Turnuvada 6 puanla 6. sırada yer alan Wolfsburg, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli mücadelede kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Manchester United ise grupta yoluna kayıpsız devam etme hedefiyle Almanya'ya geliyor. 4'te 4 yapma şansını elinde bulunduran İngiliz temsilcisi, zorlu deplasmanda hata payı bırakmadan sahaya çıkmayı planlıyor. Peki, Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Wolfsburg-Manchester United maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

WOLFSBURG-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'da oynanacak Wolfsburg-Manchester United maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.