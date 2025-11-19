CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Wolfsburg-Manchester United maçı tıkla izle! Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Wolfsburg-Manchester United maçı tıkla izle! Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Wolfsburg ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak maçta 4'te 4 yapmanın yollarını arayacak İngiliz ekibi, kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. 6 puanla 6. sırada bulunan Wolfsburg ise iç saha avantajını kullanıp 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Wolfsburg-Manchester United maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wolfsburg-Manchester United maçı tıkla izle! Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahne, Almanya'da oynanacak kritik Wolfsburg-Manchester United karşılaşmasına kuruluyor. Turnuvada 6 puanla 6. sırada yer alan Wolfsburg, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli mücadelede kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Manchester United ise grupta yoluna kayıpsız devam etme hedefiyle Almanya'ya geliyor. 4'te 4 yapma şansını elinde bulunduran İngiliz temsilcisi, zorlu deplasmanda hata payı bırakmadan sahaya çıkmayı planlıyor. Peki, Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Wolfsburg-Manchester United maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

WOLFSBURG-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya'da oynanacak Wolfsburg-Manchester United maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi!
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor
DİĞER
Beşiktaş’tan Rafa Silva’ya iki seçenek! Futbolcular şaşkına döndü...
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Bu gece parti Türkiye'de!
Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da o isme özel ilgi! G.Saray'da o isme özel ilgi! 09:16
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor 09:16
2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi tarihi! 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi tarihi! 09:13
A Milli Takım play-off rakipleri belli oldu A Milli Takım play-off rakipleri belli oldu 09:03
Juventus-Lyon maçı ne zaman? Juventus-Lyon maçı ne zaman? 09:00
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 7 futbolcu... 08:50
Daha Eski
Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı" 08:30
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:12
Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! Bizim Çocuklar dış basında: İspanya partiyi bitiremedi! 02:11
Altay tankı! Altay tankı! 01:55
Alkışlar millilere Alkışlar millilere 01:52
Montella'dan maç sonrası flaş istek! Montella'dan maç sonrası flaş istek! 01:52