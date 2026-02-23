CANLI SKOR ANA SAYFA
Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Xabi Alonso'nun yeni takımı...

Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Xabi Alonso'nun yeni takımı...

Liverpool FC’da teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso ismi öne çıkarken, İspanyol çalıştırıcının göreve gelmesi halinde ilk hedefinin Arda Güler olacağı iddia edildi. Real Madrid ise genç yıldız için astronomik bir rakam talep ediyor. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 07:36 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 09:17
Arda Güler için flaş ayrılık iddiası! Xabi Alonso'nun yeni takımı...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Fichajes'in haberine göre, Hollandalı teknik adam Arne Slot ile yollarını ayırması halinde teknik direktörlük görevine efsane futbolcusu Xabi Alonso'yu getirecek.

Alonso, Premier Lig devinin başına geçmesi halinde Liverpool'dan ilk olarak Arda Güler'in transfer edilmesini isteyecek.

Real Madrid'in ise 20 yaşındaki milli yıldızı kolay kolay bırakmak istemediği iddia edildi. Eflatun-beyazlıların Arda için 90 milyon Euro transfer bedeli beklentisi olduğu belirtildi.

Xabi Alonso ile Real Madrid'de kariyer zirvesine çıkan Arda, Alvaro Arbeloa'nın gelişinin ardından forma süresi azalmış ve performansı düşüş yaşamıştı. Arda'ya oldukça güvenen Alonso, Liverpool'da oyununun merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Arda Güler'in, Transfermarkt verilerine göre 90 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

