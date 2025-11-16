Manchester City'den Arda Güler için tarihi transfer teklifi!

Arda Güler son haftalarda Real Madrid çevresinde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Genç yıldızın LaLiga'daki yükselişi hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun ederken, Avrupa devlerinin ilgisi de giderek artıyor. Özellikle Manchester City'nin ısrarı, Madrid cephesinde dikkatle takip edilen bir başlık haline geldi.

Pep Guardiola'nın Arda Güler'e olan ilgisi kulüp kaynakları tarafından doğrulanmış durumda. İspanyol teknik adamın oyuncunun oyun temposunu değiştirebilme becerisini, yaratıcılığını ve topu kullanma kalitesini özel olarak beğendiği belirtiliyor. Guardiola'nın iç değerlendirme raporlarında Arda için "fark yaratabilecek profil" ifadesinin yer aldığı iddia ediliyor.

Fichajes'in haberine göre İngiliz ekibi yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır. Ancak bu teklifin Real Madrid cephesinde bir müzakere zemini oluşturmadığı aktarıldı. Yönetim, Arda Güler'in gelişim sürecinin henüz başında olduğu görüşünde ve oyuncunun satışı gündemde değil. Madrid kaynakları, genç yıldızın gösterdiği özgüven ve kritik maçlardaki performansının projede önemli bir yer edindiğini vurguluyor.

Manchester City'nin ilgisinin beklendiği ancak ısrar düzeyinin şaşırttığı yorumları yapılıyor. Guardiola'nın teklifi artırma ihtimalinin kulüp içinde tartışmaya açıldığı iddia edilse de Real Madrid cephesi "satılık değil" tavrını sürdürüyor. Avrupa futbolunda dengelerin hızla değişebileceği bilinse de şu aşamada transferin mümkün görünmediği ifade ediliyor.

