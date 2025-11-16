CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Manchester City'den Arda Güler için tarihi transfer teklifi!

Manchester City'den Arda Güler için tarihi transfer teklifi!

İspanyol devi Real Madrid'in formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuyu transfer gündemine alan Manchester City'nin Arda için dev bir transfer teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 15:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City'den Arda Güler için tarihi transfer teklifi!

Arda Güler son haftalarda Real Madrid çevresinde en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Genç yıldızın LaLiga'daki yükselişi hem teknik heyeti hem de yönetimi memnun ederken, Avrupa devlerinin ilgisi de giderek artıyor. Özellikle Manchester City'nin ısrarı, Madrid cephesinde dikkatle takip edilen bir başlık haline geldi.

Pep Guardiola'nın Arda Güler'e olan ilgisi kulüp kaynakları tarafından doğrulanmış durumda. İspanyol teknik adamın oyuncunun oyun temposunu değiştirebilme becerisini, yaratıcılığını ve topu kullanma kalitesini özel olarak beğendiği belirtiliyor. Guardiola'nın iç değerlendirme raporlarında Arda için "fark yaratabilecek profil" ifadesinin yer aldığı iddia ediliyor.

Fichajes'in haberine göre İngiliz ekibi yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazır. Ancak bu teklifin Real Madrid cephesinde bir müzakere zemini oluşturmadığı aktarıldı. Yönetim, Arda Güler'in gelişim sürecinin henüz başında olduğu görüşünde ve oyuncunun satışı gündemde değil. Madrid kaynakları, genç yıldızın gösterdiği özgüven ve kritik maçlardaki performansının projede önemli bir yer edindiğini vurguluyor.

Manchester City'nin ilgisinin beklendiği ancak ısrar düzeyinin şaşırttığı yorumları yapılıyor. Guardiola'nın teklifi artırma ihtimalinin kulüp içinde tartışmaya açıldığı iddia edilse de Real Madrid cephesi "satılık değil" tavrını sürdürüyor. Avrupa futbolunda dengelerin hızla değişebileceği bilinse de şu aşamada transferin mümkün görünmediği ifade ediliyor.

İŞTE O HABER

G.Saraylıları transferde kızdıran haber!
G.Saray'ın Lookman'a teklifi ortaya çıktı!
DİĞER
Galatasaray’ın kabusu olacak! İşte 4 bilinmeyenli denklem!
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Demirel'in öğrencisi olacak
Szymanski için 14 milyon Euro!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylıları transferde kızdıran haber! G.Saraylıları transferde kızdıran haber! 14:49
Boey transferinde flaş rakip! Boey transferinde flaş rakip! 14:35
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 13:36
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Demirel'in öğrencisi olacak F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Demirel'in öğrencisi olacak 13:33
Maçın hakemi belli oldu! Maçın hakemi belli oldu! 12:50
Thunder serisini 5 maça çıkardı Thunder serisini 5 maça çıkardı 12:29
Daha Eski
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! 12:16
Szymanski için 14 milyon Euro! Szymanski için 14 milyon Euro! 11:34
Ahmed Kutucu'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı? Ahmed Kutucu'dan flaş karar! G.Saray'dan ayrılacak mı? 11:30
Nijerya-Demokratik Kongo final maçı detayları! Nijerya-Demokratik Kongo final maçı detayları! 11:13
Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı Icardi Arjantin'e mi dönüyor? Kendisi açıkladı 11:00
Tedesco hakkında önemli sır! Tedesco hakkında önemli sır! 10:46