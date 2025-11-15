Kazakistan-Belçika maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kazakistan-Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda sahne, Kazakistan ile Belçika arasındaki kritik mücadeleye hazırlanıyor. Elemelerde yoluna namağlup devam eden Rudi Garcia yönetimindeki Belçika, güçlü kadrosuyla çıktığı her maçta iddiasını ortaya koyarken, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Ev sahibi Kazakistan ise grupta 7 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Peki, Kazakistan-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAZAKİSTAN-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Kazakistan-Belçika maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

KAZAKİSTAN-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Astana Arena'da oynanacak Kazakistan-Belçika maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAZAKİSTAN-BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kazakistan: Seysen; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Zhukov, Karaman; Sviridov, Samorodov, Chesnokov; Satpayev

Belçika: Sels; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Saelemaekers, De Ketelaere, Doku; Trossard