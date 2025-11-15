CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İsviçre-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 5. haftasında İsviçre ile İsveç karşı karşıya gelecek. Murat Yakın yönetiminde namağlup yoluna devam eden İsviçre, kritik maçta puanını 13'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Turnuvada yaşadığı beklenmedik puan kayıplarının ardından 1 puanla 4. sırada yer alan İsveç ise mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan futbolseverler, "İsviçre-İsveç maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, İsviçre-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

15 Kasım 2025 Cumartesi 10:09
İsviçre-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İsviçre-İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsviçre ile İsveç'in karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele, hem puan tablosunun üst sıralarını hem de grubun genel gidişatını yakından ilgilendiriyor. Murat Yakın yönetiminde istikrarlı bir grafik sergileyen İsviçre, oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde alacağı bir galibiyetle puanını 13'e yükseltip zirve yarışındaki avantajını daha da pekiştirmeyi hedefliyor. Öte yandan, turnuvaya istediği başlangıcı yapamayan İsveç ise 4 maç sonunda aldığı 1 puanla beklendik bir turnuva geçirmeye devam ediyor. Peki, İsviçre-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSVİÇRE-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 5. haftasında oynanacak İsviçre-İsveç maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

İSVİÇRE-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Cenevre Stadyumu'nda oynanacak İsviçre-İsveç maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE-İSVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsviçre: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

İsveç: Johansson; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Elanga, Bergvall, Ayari, Svensson, Gudmundsson; Isak, Bardghji

