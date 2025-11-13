Norveç-Estonya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. hafta heyecanı, Norveç ile Estonya arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Erling Haaland liderliğinde sahaya çıkacak olan Norveç, taraftarı önünde galibiyet alarak puanını 21'e yükseltmek ve zirvedeki yerini güçlendirmek istiyor. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken kırmızı-beyazlı ekip, hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan 4 puanla 4. sırada yer alan Estonya, güçlü rakibine karşı sürpriz bir galibiyet elde ederek Dünya Kupası umutlarını canlı tutma peşinde olacak. Peki, Norveç-Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NORVEÇ-ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. haftasında oynanacak Norveç-Estonya maçı 13 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

NORVEÇ-ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak Norveç-Estonya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NORVEÇ-ESTONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Norveç: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Sorloth, Nusa; Haaland

Estonya: Hein; Schjonning-Larsen, Mets, Kuusk, Saliste; Soomets, Palumets; Yakovlev, Shein, Saarma; Sappinen