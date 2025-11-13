İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'ya oynadığı futbol ve attığı gollerle damga vuran Kenan Yıldız için Juventus cephesinden flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un Kenan Yıldız'a sunduğu yeni maaş teklifinin beklentilerin altında kalması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtiliyor.

Kulüp yönetiminin, oyuncunun taleplerini karşılamada isteksiz davranması, genç yıldızın geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Kenan Yıldız bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 18 resmi maçta 6 gol, 6 asist üretti.

