İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda...

Ülkemizi İtalya'da Juventus formasıyla temsil eden Kenan Yıldız konusunda sürpriz gelişmeler yaşandı. Oyuncu yeni sözleşme konusunda Torino ekibiyle henüz anlaşma sağlayamadı. İşte transferde yaşanan o krizin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 14:22
İtalya Serie A'ya oynadığı futbol ve attığı gollerle damga vuran Kenan Yıldız için Juventus cephesinden flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus'un Kenan Yıldız'a sunduğu yeni maaş teklifinin beklentilerin altında kalması nedeniyle görüşmelerin tıkandığı belirtiliyor.

Kulüp yönetiminin, oyuncunun taleplerini karşılamada isteksiz davranması, genç yıldızın geleceğini belirsizliğe sürükledi.

Kenan Yıldız bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 18 resmi maçta 6 gol, 6 asist üretti.

İŞTE O HABER:

