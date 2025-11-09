CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Lionel Messi tarih yazdı! 400 asist barajını geçen ilk futbolcu oldu

Inter Miami formasıyla Nashville karşısında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Lionel Messi, futbol tarihinde 400 asiste ulaşan ilk oyuncu unvanını elde etti. Arjantinli süperstarın performansı, kulübüne de tarihindeki ilk play-off turu zaferini getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 10:39
Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen Lionel Messi, kariyerine bir rekor daha ekledi. 38 yaşındaki Arjantinli yıldız, Major League Soccer (MLS) play-off ilk turunda Inter Miami'nin Nashville'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle sahne aldı.

Chase Stadyumu'nda oynanan mücadelede Messi'nin liderliğinde etkileyici bir performans sergileyen Inter Miami, tarihinde ilk kez MLS play-off'larında ikinci tura yükselmeyi başardı.

Efsane futbolcu, yaptığı asistle de futbol tarihine geçti. Messi, profesyonel kariyerinde 400 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu. Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız, toplam 1.100'ün üzerinde maça çıkarken 800'ü aşkın gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

