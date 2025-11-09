Lionel Messi tarih yazdı! 400 asist barajını geçen ilk futbolcu oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen Lionel Messi, kariyerine bir rekor daha ekledi. 38 yaşındaki Arjantinli yıldız, Major League Soccer (MLS) play-off ilk turunda Inter Miami'nin Nashville'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle sahne aldı.

Chase Stadyumu'nda oynanan mücadelede Messi'nin liderliğinde etkileyici bir performans sergileyen Inter Miami, tarihinde ilk kez MLS play-off'larında ikinci tura yükselmeyi başardı.

Efsane futbolcu, yaptığı asistle de futbol tarihine geçti. Messi, profesyonel kariyerinde 400 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu. Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla sahaya çıkan Arjantinli yıldız, toplam 1.100'ün üzerinde maça çıkarken 800'ü aşkın gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.